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Цены на золото поднялись 12 октября на фоне ослабления доллара и котировок нефти

Цены на золото поднялись 12 октября на фоне ослабления доллара и котировок нефти

В начале торгов 12 октября цены на золото выросли на фоне ослабления доллара и снижения нефтяных котировок.

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