Россиян предупредили о задержках рейсов в аэропорту одного города

Пассажиров предупредили о задержках рейсов в аэропорту Калининграда Храброво из-за непогоды. Так, туристам, которые в пятницу, 22 декабря, летят в город или из него, следует приготовиться к возможному изменению времени вылета самолетов.
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