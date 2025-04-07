Улицу Неверовского планируют расширить

С ходом создания сквера у СИЗО ознакомился смоленский мэр Александр Новиков По проектным решениям, общая ширина полезной площади улицы Неверовского в Смоленске будет увеличена на четыре метра, заявил глава города Александр Новиков, который сегодня проверил, как идёт ранее начавшееся благоустройство.
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