Улицу Неверовского планируют расширить

С ходом создания сквера у СИЗО ознакомился смоленский мэр Александр Новиков По проектным решениям, общая ширина полезной площади улицы Неверовского в Смоленске будет увеличена на четыре метра, заявил глава города Александр Новиков, который сегодня проверил, как идёт ранее начавшееся благоустройство.