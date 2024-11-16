Умерла Светлана Светличная

Заслуженная артистка РСФСР умерла на 85-м году жизни после долгой болезни. Светличная снялась в десятках фильмов, в том числе в «Бриллиантовой руке», «Семнадцати мгновениях весны», «Месте встречи изменить нельзя»Светлана Светличная (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС) Умерла актриса Светлана Светличная, подтвердила в разговоре с РБК ее невестка Ольга.