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Несекретные материалы

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В Норвегии увидели признаки новой геополитической реальности

Норвежская газета Nordnorsk debatt выпустила текст, что в Старом Свете якобы видят определенную близость взглядов на устройство международных отношений у главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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