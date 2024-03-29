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5 сказочно вкусных блюд грузинской кухни, за которые можно продать душу! № 4 — мой любимый.

5 лучших грузинских блюд Грузинская кухня – это феномен. Она состоит из такого огромного количества несравненно вкусных блюд, что Грузию можно полюбить всем сердцем, даже не побывав там, а просто отведав их блюда в ресторане.

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