Nissan Hyper Urban, электрокар Atom и гонки на тракторах Porsche

События Автомира 10.07.2023 Концепт-кар Hyper Urban, представленный на стенде Nissan на Токийском автосалоне, стал своеобразной калькой, призванной показать возможности модельного ряда бренда в ближайшем будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии