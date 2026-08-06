KakaoTalk подтвердил отсутствие мер против русских пользователей

Компания Kakao из Южной Кореи опровергла введение ограничений для пользователей KakaoTalk в России. Несмотря на сообщения о проблемах с загрузкой файлов, корпорация не раскрыла данные о росте русской аудитории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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