Расчеты ЗРК С-300 Восточного военного округа в рамках учения совершили марш на полигон «Телемба»

Расчеты ЗРК С-300 Восточного военного округа в рамках учения совершили марш на полигон «Телемба»

Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа в рамках учения совершили марш на полигон «Телемба» в Республике Бурятия.

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