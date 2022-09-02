Расчеты ЗРК С-300 Восточного военного округа в рамках учения совершили марш на полигон «Телемба»

Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа в рамках учения совершили марш на полигон «Телемба» в Республике Бурятия.
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