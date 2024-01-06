Горячая вписка: в Челябинске девушка обварила гостей кипятком

Один из них с сильными ожогами попал в больницу.Весёлая вписка закончилась тяжёлыми травмами. В одном из челябинских домов по улице Профессора Благих девушка решила закатить вечеринку и пригласила друзей.
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