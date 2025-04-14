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"Итальянцам нравится Путин": Сквозь цензуру ЕС пробилась правда. Единство Запада рушится на глазах

"Итальянцам нравится Путин": Сквозь цензуру ЕС пробилась правда. Единство Запада рушится на глазах

Сквозь цензуру ЕС пробилась правда. Единство Запада рушится на глазах. Европейские политики откровенно высказались о конфликте России и Украины, обозначив реальные настроения в обществе: "Итальянцам нравится Путин".

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