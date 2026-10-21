Утром 21 октября жители Краснодарского края столкнулись с перебоями в работе банковских приложений, сервисов операторов связи, «Госуслуг», маркетплейсов и «Авито».
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