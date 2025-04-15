В Барнауле до 1 июня должны устранить дефекты на дорогах

Подрядным организациям необходимо это сделать в рамках гарантийных обязательств В Барнауле до 20 апреля завершат формирование плана текущего ремонта дорог и определят приоритетные участки, сообщает мэрия.
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