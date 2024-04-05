Какой церковный праздник сегодня, 6 апреля 2024 года, отмечают православные христиане Татьяна Орлонская В шестой день апреля 2024 года православные христиане отмечают Предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы.
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