Противники войны в Газе вылили красную жидкость перед кортежем Байдена

Противники израильской военной операции в секторе Газа вылили в субботу красную жидкость на дорогу, по которой президент США Джо Байден возвращался домой из церкви, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии