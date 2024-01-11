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Военное обозрение

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«Тарас Бульба и его товарищи» вернулись на Украину. Батальон имени Богдана Хмельницкого дал свой первый бой украинской армии

«Тарас Бульба и его товарищи» вернулись на Украину. Батальон имени Богдана Хмельницкого дал свой первый бой украинской армии

Первый бой батальона, созданного из бывших солдат ВСУ. Равные среди равных. Но счастливые больше других.

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