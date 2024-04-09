Силовики пришли в челябинскую ГИБДД и вручили повестки бывшим мигрантам

Сотрудники Госавтоинспекции помогли представителям военкоматов и военным следователям проверить получивших гражданство уроженцев соседних государств в Челябинской области на предмет постановки на воинский учет.
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