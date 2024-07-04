Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Геннадий
    👍‼️"Мордой в грязь -...
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    Чтобы не создавать отряды самообороны надо потребовать от нашей Государственной думы немедленного принятия жёстких за..."Мордой в грязь -...
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Запрет на никабы ввели уже во втором регионе России

Запрет на никабы ввели уже во втором регионе России

Вслед за муфтиятом Дагестана решение о временном запрете никаба принято муфтиятом Карачаево-Черкесии.

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