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Свежие комментарии

  • spss
    нет там никаких россиян....есть изменники народа....Небензя: Заложник...
  • ММ
    Россиян или обладателей паспортов России и Израиля? Если у человека два паспорта, то пусть остаются в Израиле. Россия...Небензя: Заложник...

Путин рассказал о работе РФ над железнодорожными маршрутами в Монголию и Китай

Путин рассказал о работе РФ над железнодорожными маршрутами в Монголию и Китай

Президент РФ Владимир Путин рассказал о работе России с зарубежными партнерами над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в сторону Монголии, Китая, портов Индийского и Тихого океанов.

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