Путин рассказал о работе РФ над железнодорожными маршрутами в Монголию и Китай

Президент РФ Владимир Путин рассказал о работе России с зарубежными партнерами над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в сторону Монголии, Китая, портов Индийского и Тихого океанов.
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