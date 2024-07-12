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Глава МИД Ливана заявил, что вторжение Израиля станет началом региональной войны

Глава МИД Ливана заявил, что вторжение Израиля станет началом региональной войны

Вторжение Израиля на территорию Ливана станет началом новой региональной войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб, которого цитирует портал Lebanon 24.

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