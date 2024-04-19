Врач Щипицина: нарушить сон и вызвать усталость весной может дефицит витаминов

На это также влияет сезонное изменение климата Причиной нарушения сна и усталости весной является дефицит витаминов, а также сезонное изменение климата, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.
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