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Юный астраханец выиграл Всероссийский конкурс по безопаности дорожного движения

Юный астраханец выиграл Всероссийский конкурс по безопаности дорожного движения

Он разработал компьютерную игру для младших школьников. Завершился Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям», организованный министерством просвещения РФ и проводимый в рамках нацпроектов «Образование» и «Безопасные качественные дороги».

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