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Внедорожник на полном ходу врезался в леера на приморской трассе

Внедорожник на полном ходу врезался в леера на приморской трассе

На трассе в объезд Уссурийска в ДТП попали две женщины на внедорожнике. Водитель не справилась с управлением и въехала в леерное ограждение, сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска.

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