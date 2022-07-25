Внедорожник на полном ходу врезался в леера на приморской трассе

На трассе в объезд Уссурийска в ДТП попали две женщины на внедорожнике. Водитель не справилась с управлением и въехала в леерное ограждение, сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска.
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