РИАП "АПРАЛ" МТ

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Пауэрлифтер Кокляев: Федор Емельяненко, в бою с Майком Тайсоном должен одержать верх

Пауэрлифтер Кокляев: Федор Емельяненко, в бою с Майком Тайсоном должен одержать верх

Именитый пауэрлифтер и шоумен Михаил Кокляев, который неоднократно становился чемпионом по тяжелой атлетике, а также участвовал в выставочных поединках по правилам ММА, назвал Федора Емельяненко фаворитом в возможном поединке с Майком Тайсоном.

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