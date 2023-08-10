Пауэрлифтер Кокляев: Федор Емельяненко, в бою с Майком Тайсоном должен одержать верх

Именитый пауэрлифтер и шоумен Михаил Кокляев, который неоднократно становился чемпионом по тяжелой атлетике, а также участвовал в выставочных поединках по правилам ММА, назвал Федора Емельяненко фаворитом в возможном поединке с Майком Тайсоном.