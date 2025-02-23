В России сообщили о пресечении попыток ВСУ перебросить резервы в Суджу

«Военное обозрение»: ВС России пресекают попытки ВСУ перебросить резервы в Суджу Вооруженные силы (ВС) России продолжают пресекать попытки украинских войск перебрасывать резервы в город Суджа в Курской области, пишет «Военное обозрение».
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