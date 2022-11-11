Отечественные социальные сети поворачиваются лицом к аудитории

﻿﻿10 ноября 2022 г., 21:49 Национальные социальные сети поворачиваются навстречу аудитории. При этом они протянули руку помощи не только блогерам, лишившимся своих площадок для продвижения, но и компаниям, которые могут использовать целый ряд различных инструментов продвижения и монетизации.