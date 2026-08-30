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5koleso.ru

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Инвалидам разрешили управлять фурами и общественным транспортом – хорошо ли это?

Думается, что к такому решению привело несколько реальных факторов. Кадровый вопрос, конечно же, существует – сегодня он, зачастую, решается за счет активного привлечения мигрантов, что никому, в общем-то, не нравится.

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