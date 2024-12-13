Петербуржцев вечером в пятницу ждет снег

Температура воздуха составит минус 3…минус 5 градусов В течение большей части дня в Петербурге метеорологическую ситуацию будет определять антициклон, а к вечеру влияние окажет приближающийся атмосферный фронт с запада.
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