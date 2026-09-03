Столичная компания расширила поставки фруктов, ягод и овощей в регионы России

Московское предприятие «Спелые фрукты» модернизировало оборудование с помощью городской поддержки. В результате компания увеличила объем переработки свежих овощей, ягод и фруктов, а ее ежемесячные поставки в российские регионы достигли примерно двух тонн.
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