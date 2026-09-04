WTI crude - elevated - low risk short Crude Oil Futures NYMEX:CL1! yossarian121 Crude is trading at the upper edge of illustrated channel Shorts can be tried with a stop above 93.
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