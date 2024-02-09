Карина ЁЖИКОВА-ПЕРЕГУД: ´Даже в самой сложной ситуации нужно уметь находить положительные моменты´.

Карьера едва ли не каждого топового спортсмена - это практически всегда лотерея. Чтобы достичь верхней точки популярности, порой, за короткое время нужно столько вынести трудностей и пережить неприятностей, что только диву даешься: а возможно ли это?! Оказывается, возможно.