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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Попов: «Думали, сколько очков Расселл сможет отыграть, а Антонелли еще 7 накинул. Тенденция угрожающая»

Комментатор Алексей Попов поделился мыслями о борьбе за титул между напарниками по « Мерседесу » Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом .

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