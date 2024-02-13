«Ты жалок». Гави ответил журналисту на критику 17-летнего Кубарси за симуляцию в матче с «Гранадой»

Журналист Пако Гонсалес раскритиковал игру 17-летнего Кубарси в матче с «Гранадой» (3:3) в эфире Cadena Cope, обвинив защитника «Барселоны» в симуляции после предполагаемого столкновения с голкипером Аугусто Батальей – Кубарси упал в штрафной площади, однако предоставленные изображения показали отсутствие контакта.