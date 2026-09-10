Oil prices surge after Trump says he's not looking for deal with Iran

Global oil prices surged Thursday after U.S. President Donald Trump said the night before he isn't looking to reach a deal with Iran to end the war.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым