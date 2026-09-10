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Oil prices surge after Trump says he's not looking for deal with Iran

Global oil prices surged Thursday after U.S. President Donald Trump said the night before he isn't looking to reach a deal with Iran to end the war.

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