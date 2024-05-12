🏃🏻♂️ Из Севастополя до Санкт-Петербурга: В городе-герое стартовал патриотический забег Спортсмен планирует преодолеть 2400 километров за месяц.
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🏃🏻♂️ Из Севастополя до Санкт-Петербурга: В городе-герое стартовал патриотический забег Спортсмен планирует преодолеть 2400 километров за месяц.