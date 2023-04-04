Челябинцев зовут на международный научный телемост

Здесь можно не только с пользой для ума провести время, но и получить подарки. Масштабная виртуальная встреча ученых и экспертов из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана состоится на базе Информационных центров по атомной энергии.
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