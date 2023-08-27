Эффекты накладываются друг на друга: чем опасно грядущее второе Суперлуние за месяц

Неспешный разговорПрогрессПодписатьсяЭффекты накладываются друг на друга: чем опасно грядущее второе Суперлуние за месяц В ночь с 30 на 31 августа 2023 года Земля столкнется с опасностью, связанной с наступлением Суперлуния.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр СимаковОх уж эти учёные, особенно американские и английские. Любят они ради хайпа жути нагонять на население планеты. 😀 В 2011 году нашим учёным пришлось даже выступить с опровержением.Ответить1 д.
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