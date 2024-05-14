На фото №1 Рахматшох Курбонов, утопивший автобус в Питере. Трудолюбивый Рахматшох из Таджикистана - устроил у себя резиновую квартиру с кучей таких же Рахматшохов.
"Кирилл в России не нужен. В России нужны Рахматшохи." (ц)
Комментарии
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Tania Еременко
Надо срочно дать гражданство России КИРИЛЛУ ФЕДОРОВУ! Позор нашим властям, которые выдают гражданство рахматшонам, а нашим русским героям, которых гнобили за бугром, создают тысячи проблем. Похоже, враги у нас в стране не перевелись.
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9 час.
В
Воробей
А о чём тогда это "Примечателен сей любитель фашистской формы тем, что вот уж год примерно его тащат за уши в наше медиапространство."?
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3 час.
Валентина Л
Посмотрите на фото этого Кирилла где он в форме фашистов и прочтите ещё раз о нём.
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3 час.
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