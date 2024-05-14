"Кирилл в России не нужен. В России нужны Рахматшохи." (ц)

Tania Еременко Надо срочно дать гражданство России КИРИЛЛУ ФЕДОРОВУ! Позор нашим властям, которые выдают гражданство рахматшонам, а нашим русским героям, которых гнобили за бугром, создают тысячи проблем. Похоже, враги у нас в стране не перевелись.

В Воробей А о чём тогда это "Примечателен сей любитель фашистской формы тем, что вот уж год примерно его тащат за уши в наше медиапространство."?