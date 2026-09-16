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Изменения котировок корпоративных облигаций на Мосбирже

Изменения котировок корпоративных облигаций на Мосбирже

Обзор корпоративного рынка облигаций на Мосбирже от профессора Финансового университета Алексея Грищенко: указаны изменения цен, пояснена национальная шкала рейтингов и уровень надежности эмитентов.

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