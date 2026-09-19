Медвежий угол
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Медвежий угол

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Добро пожаловать, но с уважением: Россия ставит мигрантов перед выбором

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталья Павлова
Наталья Павлова

"...Страна переходит к зрелой, сбалансированной модели..." Тю, переходит! А нельзя было с самого начала не ступать туда, откуда потом приходится переходить? А сколько этих, которые к нашей стране, к нашим гражданам относятся без уважения, выкладывают ролики, как они это делают, тем не менее до сих пор пребывают здесь?

Профиль пользователя Сергей Федотов
Сергей Федотов

Вот этого блаблабла наслушались уже, аж тошнит.
Когда запретят мигрантам везти за собой кишлак? Когда запретят, хиджабы(хотя бы в общественных местах, таких как  школы и ВУЗы) а никабы совсем? Когда запретят ваххабитские бороды и намазы в местах, где бегают и ссут коты и собаки?