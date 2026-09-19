Добро пожаловать, но с уважением: Россия ставит мигрантов перед выбором

Аргументы недели Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о новых подходах к миграционной политике расставляет все точки над i.
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вон мигрантов из России а те кто хотят из них остаться пусть идут воевать противукрофашистов а уж е через год получать вид на жительство правда и это нежелательно лучше вон их из России
"...Страна переходит к зрелой, сбалансированной модели..." Тю, переходит! А нельзя было с самого начала не ступать туда, откуда потом приходится переходить? А сколько этих, которые к нашей стране, к нашим гражданам относятся без уважения, выкладывают ролики, как они это делают, тем не менее до сих пор пребывают здесь?
Кто нам объяснит на каком основании они тащат с собой всю свою семью до 7 колена?? Ты приехал работать? Так работай, а отдыхать поедешь домой!!
Вот этого блаблабла наслушались уже, аж тошнит.
Когда запретят мигрантам везти за собой кишлак? Когда запретят, хиджабы(хотя бы в общественных местах, таких как школы и ВУЗы) а никабы совсем? Когда запретят ваххабитские бороды и намазы в местах, где бегают и ссут коты и собаки?