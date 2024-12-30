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"Сил наших больше нет": подростки-поджигатели терроризируют Нижний Тагил

"Сил наших больше нет": подростки-поджигатели терроризируют Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле на камеры видеонаблюдения попались два юных пиромана, что на досуге занимаются поджогом расположенных на первых этажах квартир.

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