Жена Бальде о Ванде: «Есть женщины серьезные, искренние, чуткие. А есть те, кого мы по-итальянски зовем коровами»

Жена форварда «Спартака» Кейта Бальде сравнила Ванду Нару с коровой. Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» Мауро Икарди, арендованный «Галатасараем», подозревает свою жену и агента Ванду Нару в измене с Бальде, игравшим с ним за «Интер» в сезоне-2018/19.
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