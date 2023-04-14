Слово и дело

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Яна Рудковская готова поставить SHAMAN на коньки в российском Евровидении

Яна Рудковская готова поставить SHAMAN на коньки в российском Евровидении

Яна Рудковская и журналистка Тина Канделаки обсудили идею создания российского аналога Евровидения. Ради нового песенного конкурса продюсер готова поставить на коньки SHAMAN (Ярослава Дронова).

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