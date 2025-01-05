Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    На фуй,убить всех хохлов,до последнего,чтоб нам не было возни с ними после того,как возьмем всю руину!!!Госдеп США поддер...
  • Eduard
    Абсурд когда украинцы думают,что они "европейцы",я же не думаю,что я ..."Африканец"!«Это трагедия, да...
  • Eduard
    Трагедия у нее в голове,ей не надо немецкий,английский учить.Украина не исчезнет,исчезнит жулик Зеленский и его шайка!«Это трагедия, да...

Заявление Минобороны о новом наступлении ВСУ в Курской области (КАРТА)

Заявление Минобороны о новом наступлении ВСУ в Курской области (КАРТА)

Минобороны РФ распространило заявление, касающееся нового наступления ВСУ в Курской области и ситуации в приграничье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх