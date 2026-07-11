Политика как он...
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Политика как она есть

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Британский аналитик: в украинском конфликте Россия отстаивает собственное существование

Британский аналитик: в украинском конфликте Россия отстаивает собственное существование

Бывший коммодор Королевского флота Великобритании Стив Джерми в эфире YouTube-канала выразил мнение, что высказывания руководителя европейской дипломатии Каи Каллас подтверждают: Россия ведёт борьбу за своё выживание.

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