Бывший коммодор Королевского флота Великобритании Стив Джерми в эфире YouTube-канала выразил мнение, что высказывания руководителя европейской дипломатии Каи Каллас подтверждают: Россия ведёт борьбу за своё выживание.
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