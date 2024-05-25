Россия запустит в нижний космос бомбардировщики

Россия уже сейчас может уничтожать вражеские спутники ракетными комплексами С-400 «Триумф» и С-500, но не будет этого делать поскольку такой удар не решит адекватно военные проблемы, зато обломки пораженного спутника могут уничтожить всю спутниковую связь на планете.
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