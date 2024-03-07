Жители Заднепровья просят снести бараки на улице Белинского

Аварийность критикуемых зданий мэрия Смоленска подтвердить не готова Смоляне обратились к городским властям с просьбой снести аварийные бараки, расположенные в областном центре на улице Белинского (Заднепровский район).
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