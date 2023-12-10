Овечкин в составе «Вашингтона» не забил девять матчей НХЛ подряд

Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не забивает шайбы уже девять матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд, пишет РИА Новости Спорт.
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