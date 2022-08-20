В кузбасской тайге во время сбора шишек пропал 16-летний подросток

В Кемеровской области начались поиски пропавшего вечером 18 августа в тайге 16-летнего подростка. Во время сбора шишек в тайге пропал Садырев Роман Романович, рост которого 160 см, нормального телосложения, у него тёмно-русые волосы и карие глаза.