В Омске президент Казахстана предложил заморозить конфликт РФ и Украины. Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с Владимиром Путиным в Омске, что «все это надо останавливать».
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В Омске президент Казахстана предложил заморозить конфликт РФ и Украины. Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с Владимиром Путиным в Омске, что «все это надо останавливать».
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